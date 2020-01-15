"Unbelievable" مسللس واقعي يعرض على شاشة "نتفليكس"

عندما أبلغت المراهقة ماري أدلر، عن اغتصابها من قبل متسلل في منزلها في لينوود - واشنطن، في أغسطس 2008، كانت حياتها مقلوبة بطرق لم تستطع حتى تخيلها.



لم تكن فقط قد تعرضت لهجوم مخيف وعنيف، حيث تكبدت معاناة جسدية وعقلية وروحية على حد سواء، حيث انتُهك الوعد الذي قطعته على شقتها بالسلامة، بل إنه حدث بسبب الأدلة المادية التي جُمعت بالمسح الحي التي تم جمعها في مكان الحادث، كان ردها "الخاطئ" على الصدمة التي زعمت أنها ألحقت بها، وروايتها غير المتسقة للأحداث في الأيام التي تلت ذلك، عانت من جديد لأن كلًا من شخصيات الوالدين في حياتها والمحققين المكلفين بقضيتها وجدوا أن قصتها هي تلك القصة.



في غضون أيام، قام المحققان جيفري ميسون - الذي عمل سابقًا في قضية اغتصاب واحدة أو اثنتين في حياته المهنية - وجيري ريتجارت بإقناع ماري بأنها ربما تحلم بكل شيء. وفي نهاية المطاف تراجعت. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، كانت إدارة شرطة لينوود سوف تتهمها بالإبلاغ الكاذب، وهي جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى عام. الإقتباس الذي تلقته في البريد كان موقعًا من الرقيب مايسون نفسه ففوجئ محاميها باتهامها، اذ لم يُتهم احد بارتكاب هذه الجريمة، ناهيك عن القبض عليه. شعرت كما لو أن الشرطة كانت تُثبت وجهة نظر. بحلول شهر مارس كان قد عرض عليها صفقة وإذا استوفت شروطًا معينة لمدة سنة - تقديم المشورة في مجال الصحة العقلية بسبب الكذب، والمراقبة، وعدم التغاضي عن القانون - ودفعت 500 دولار لتغطية تكاليف المحكمة، فإن الرسوم ستُسقط.



وقد أخذت الصفقة.



كانت القضية موضوع كل من مشروع مارشال الحائز على جائزة بوليتزر عام 2015 وقصة بروبوبليكا "قصة اغتصاب لا تصدق" التي كتبها تي. كريستيان ميلر وكين أرمسترونج، وحلقة من بث الحياة الأميركي هذا. ثم في سبتمبر، عرض لأول مرة Unbelievable على نتفليكس، واحدة من عدد لا يحصى من قصص الجريمة الحقيقية التي شهدناها في السنوات الأخيرة، ولكن بسهولة واحدة من الأكثر فعالية.



والواقع أن القصة التي اشتركت في إنشائها سوزانا جرانت وآيليت والدمان ومايكل تشابون، والتي تتألف من ثمانية مقاطع، والتي كانت بطولة كايتلين ديفر في دور ماري، تدور حول قسم شرطة غير مجد لحماية هؤلاء الذين كان من المفترض أن يخدمهم بوضوح، وهو النظام الذي يضع العبء على عاتق الضحية لإثبات ما حدث لهم بالفعل، والثقافة التي تسارع إلى إسقاط الضحية إذا لم تظهر الضحية الضحية على النحو "الصحيح". وعلى نحو غير متوقع، فهي أيضًا قصة، إن لم تكن نهاية سعيدة - لأن أيًا من هذا قد ينتهي حقًا بسعادة - فإن الشعور بالعدالة على الأقل يخدم، ولو تأخر.



إذا كنت قد قرأت مقالة صحفية مذهلة لميلر وأرمسترونج عندما انتشرت مباشرة بعد نشرها في ديسمبر من عام 2015، سوف تتذكر أن القصة لا تنتهي بقبول ماري لصفقة الإقرار بالذنب. ولكن بعد عامين وعلى بعد آلاف الأميال، في ضواحي دنفر، كولو، ستايسي جالبريث وإدنا هندرشوت، شرطتان مخبريتان من إدارات شرطة منفصلة، بدأت دون علم في العثور على مغتصبة ماري عندما بدأت في التحقيق في عمليات اغتصاب ارتكبها مهاجم بأسلوب شبيه إلى حد مذهل بأسلوب اغتصاب ماري.



وبعد أشهر من عمل الشرطة الممتاز من قِبَل المحققين المتعاونين، وهو أمر نادر في عالم يسيطر عليه الذكور، وفي بعض الأحيان يحكمه الأنانية، تسبب جالبريث في إلقاء القبض عليه مدى الحياة.



وفي نهاية المطاف يعترف مارك باتريك أوليري بذنبه في 28 تهمة من جرائم الاغتصاب وما يرتبط بها من جرائم في كولورادو، فضلًا عن تهمتين في ولاية واشنطن. تم العثور على صور لماري بإذن تلميذها عبر صدرها على كاميرته الرقمية. وهو يعيش حاليًا في إصلاحية ستيرلينج في ما تسميه قصة بروبابيلا "الزاوية الشمالية الشرقية القاحلة النائية من ولاية كولورادو". لن يطلق سراحه أبدًا.



وعلى الرغم من سوء التعامل مع قضية ماري إلى الحد الذي جعل مراجعة خارجية للقسم تؤكد أن ما حدث لها "لم يكن أقل من إرغام الضحية على الاعتراف بكذبها بشأن الاغتصاب" من خلال "التنمر" و"المطاردة"، إلا أنه لم يتم تأديب أي شخص في قسم شرطة لينوود. وعاد الرقيب ميسون إلى قسم المخدرات حيث خدم في فرقة عمل منذ أن استأجرته الإدارة في عام 2003 حتى ستة أسابيع قبل اغتصابها.



وبالنسبة لجرانت، الذي عمل كمنتج تنفيذي ومنتجٍ، فإن هذه السلسلة التي تمثل أيضًا نجمي ميريت ويفر وتوني كوليت كمحققين على أساس جالبريث وهندرشوت، وإن لم يكن اسمهما، تشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الخبرة والتدريب عند التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي.



أخبرت مراسل هوليوود في يوليو: "من الجدير بالذكر أن المحققين الذين قام على أساس شخصيات ميريت وتوني، شخصية توني لديها خبرة أكثر من عشر سنوات في التحقيق في الاعتداءات الجنسية، ومبلغ ميريت أقل ولكن لا يزال كبيرًا، والرجل الذي شاهدتموه في هذه الحلقة الأولى الذي قاد التحقيق جاء مؤخرًا من قسم المخدرات وأعتقد أنه كان اعتداءه الجنسي الثاني أو الثالث، لذلك كان غير مدرب، تكلمنا مع هؤلاء المحقِّقين وسمعناهم يتكلمون عما علَّمتهم تلك التجربة عما يحدث للدماغ المصاب بصدمة وكيف يتغير ذلك وكيف تتحدثون اليهم وتستجوبونهم وتقدمون لهم النصيحة -لا عجب أن يحدث ذلك. فالناس بحاجة إلى التدريب".



وأضافت سارة تيمبرمان، المنتج التنفيذي: "إن الجزء الأكبر من القصة هو استكشاف الطرق التي يستجيب بها الناس للصدمات ويؤكد فقط أنه لا توجد طريقة صحيحة للاستجابة للصدمات. ومع ذلك هنالك الكثير من المفاهيم المسبقة عن الطريقة التي يُتوقع أن يتصرف بها الناس في أعقاب ما يشبه الاعتداء العنيف".



في النهاية، مع ذلك هذه قصّة ماري.



وبعد عامين ونصف من وصمها علنًا من قبل قسم شرطة لينوود بالكاذبة - إلا أن أفضل صديقاتها السابقة هي التي أنشأت الموقع الذي كشف عن هويتها للمجتمع بأسره - تعقبوها إلى مكان ما خارج سياتل. أخبروها أن مغتصبها قد أُلقي القبض عليه وأخبروها أن سجلها سيُمحى ذهبت لمقاضاة المدينة واستقرت على 150 ألف دولار.



وكما ذكرت مقالة ميلر وأرمسترونج، وجدت انه من الطبيعي أن تقبل اعتذار الأميتين بالتبني اللتين ادارتا ظهورهما لها في وقت حاجتها - فشكّ المرء في الشرطة هو الذي دفع المحققين الى التوقف عن التحقيق في ادعاءات ماري وملاحقة النظرية القائلة أنها تكذب - وسرعان ما غادرت الولاية. وبعد أن حصلت على رخصة قيادة تجارية، بدأت حياتها المهنية كسائقة شاحنات طويلة، تزوجت والآن لديها ولدان. لقد طلبت أن يبقى موقعها غير معروف.



في تقرير زائف، كتب كتاب ميلر وأرمسترونج بعد أن لفتا الانتباه إلى القضية، كشفا أن ماري اتصلت من الطريق في خريف سنة ٢٠١٦. كان لـ جالبريث يذكر الكتاب: "لم يتحدثوا طوال خمس عشرة دقيقة ربما، لكن كل ما أرادته ماري، كل ما احتاجت إليه حقًا، هو أن تخبر جالبريث كم عنى عملها".



نهاية لا تصدق لقصة محزنة للغاية غير قابل للتصديق، ومتوفر للمشاهدة على نيتفليكس الآن.

