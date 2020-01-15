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كارتيرون ينقب في قطاع الناشئين بالزمالك

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:30 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لتصعيد ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مدرب الزمالك في تصعيد بعض العناصر المميزة بسبب عدم توافر وفرة عددية في مركز الجبهة اليسرى.

ويأتي ذلك بسبب النقص الذي يواجه الفريق وتراجع مستوى عبدالله جمعة وصعوبة الاعتماد على محمد عبد الشافي لفترة طويلة، لذلك كان الخيار البديل له البحث في قطاع الناشئين عن لاعب مميز على غرار ما فعله في الناحية اليمنى وتصعيد الواعد أحمد عيد ومنحه الفرصة في المباريات الماضية.

ووضح تركيز كارتيرون بشكل كبير على قطاع الناشئين بالزمالك وحصوله بشكل أسبوعي على تقرير عن أهم اللاعبين في القطاع ومدى إمكانية الاستفادة منهم.

ويواجه الزمالك مطب في ميركاتو الشتاء بسبب عدم إمكانية قيد سوى لاعب واحد فقط بعد استخدام 4 مقاعد استبدال قبل بداية الموسم الكروي الجاري.
يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لتصعيد ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مدرب الزمالك في تصعيد بعض العناصر المميزة بسبب عدم توافر وفرة عددية في مركز الجبهة اليسرى.

ويأتي ذلك بسبب النقص الذي يواجه الفريق وتراجع مستوى عبدالله جمعة وصعوبة الاعتماد على محمد عبد الشافي لفترة طويلة، لذلك كان الخيار البديل له البحث في قطاع الناشئين عن لاعب مميز على غرار ما فعله في الناحية اليمنى وتصعيد الواعد أحمد عيد ومنحه الفرصة في المباريات الماضية.

ووضح تركيز كارتيرون بشكل كبير على قطاع الناشئين بالزمالك وحصوله بشكل أسبوعي على تقرير عن أهم اللاعبين في القطاع ومدى إمكانية الاستفادة منهم.

ويواجه الزمالك مطب في ميركاتو الشتاء بسبب عدم إمكانية قيد سوى لاعب واحد فقط بعد استخدام 4 مقاعد استبدال قبل بداية الموسم الكروي الجاري.
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