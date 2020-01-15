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لحظة وصول السيسي وبن زايد إلى قاعدة برنيس الجوية (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:28 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاعدة برنيس الجوية، وشهدا عدد من التدريبات الجوية والبحرية على هامش افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

وتعد قاعدة «برنيس العسكرية» الأكبر من نوعها في المنطقة، بما تحويه من عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية، وذلك في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية شمال مثلث حلايب.

وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية.
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