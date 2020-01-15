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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر ميلان NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مانشستر يونايتد NOW

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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موعد مباراة مباراة إياب مانشستر يونايتد vs وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي
مساء يوم الأربعاء 15 يناير 2020 من الشهر الجاري سيواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون على أرضية ملعب أولد ترافورد وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة مانشستر إنجلترا هو ملعب نادي مان يونايتد، تصل قدرة ملعب تيرف مور إلى 76100 متفرجاً وذلك ضمن منافسات في مباراة إياب الدور 4 من كأس الإتحاد الإنجليزي.



يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره وولفرهامبتون غدا الأربعاء، 15 يناير، في إطار مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على ستاد أولد ترافورد، في تمام الساعة 9:45 مساء، ويكنك مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن يحكم المباراة كيفين فريند، وسيتواصل غياب كل من ماكتوميناي وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

يستعد ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة الإعادة بين مانشستر يونايتد وفريق وولفرهامبتون وذلك في مباريات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك يوم الأربعاء المقبل 15 يناير 2020، الموافق 20 جمادي الأول 1441 هجريًا، وذلك في لقاء ممتع منتظر بسبب تألق الذئاب في مواجهات الكبار.

انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالتعادل السلبي، وسيحاول الشياطين الحُمر استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل للدور التالي وتعويض الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق على ملعبه في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، بعد أن سقط أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، لا يملك وولفرهامبتون أي شئ ليخسره عندما يواجه اليونايتد خارج أرضه، وسيحاول الذئاب بقيادة نونو سانتو الصعود للدور القادم على ملعب أولد ترافولد، خاصًة وأن الفريق دائمًا ما يظهر بشكل أكثر من رائع في المباريات الصعبة بسبب قدرتهم على اللعب على المرتدات بشكل رائع وهو ما يكون متاحًا في اللقاءات التي يلعبها خارج أرضه.

سيتواصل غياب كل من ماكتوميناي وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد  للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحُمر لأي لاعب في المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافولد.

من المقرر أن يلعب النرويجي سولشار بالأسلوب الذي اعتاد عليه هذا الموسم وهي 4/2/3/1، بتواجد دي خيا في حراسة المرمى، وفي عمق الدفاع كلا من ليندلوف وماجواير وبجوارهما على اليمين بيساكا وفي اليسار براندون ويليامز، في وسط الملعب سيشارك فريد بجانب ماتيتش، وفي المقدمة الثلاثي جيمس، مارسيال وراشفورد.
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