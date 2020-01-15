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جوجل تستحوذ على منصة AppSheet الرائدة في تطوير التطبيقات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:20 م
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جوجل تستحوذ على منصة AppSheet
جوجل تستحوذ على منصة AppSheet
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استحوذت شركة جوجل - Google على منصة AppSheet الرائدة في تطوير التطبيقات بدون كود لمساعدة الشركات على إنشاء التطبيقات وتوسيع نطاقها دون الترميز، حيث يتم استخدام AppSheet بواسطة عدد من المؤسسات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

وقالت جوجل في بيان إن عملية الاستحواذ ستساعد الشركات على تمكين الملايين من مطوري المواطنين من إنشاء وتوسيع التطبيقات بسهولة دون الحاجة إلى مهارات الترميز الاحترافية.

"من خلال هذا الاستحواذ، سيكون العملاء قادرين على تطوير تطبيقات أكثر ثراءً على نطاق واسع لا يكتسب فقط صفائح Google وأشكالها التي تحظى بشعبية كبيرة بالفعل بين العملاء ، ولكن أيضًا تقنيات Google الأخرى مثل Android و Maps و Google Analytics" ، هذا ما قاله نائب رئيس شركة أميت زافري ، منصة تطبيق الأعمال ، Google Cloud.

تأسس عملاء AppSheet في عام 2012 في سياتل ، ومن بينهم Pepsi و Toyota و Whirlpool والمعهد العالمي للسرطان و Costco وجامعة ميشيغان ، من بين آخرين.

وقال زافيري: "يمكن لعملاء AppSheet الاستمرار في الاندماج مع عدد من مصادر البيانات السحابية بما في ذلك Salesforce و Dropbox و AWS DynamoDB و MySQL".

يُكمل AppSheet إستراتيجية Google Cloud لإعادة تخيل مساحة تطوير التطبيقات من خلال منصة تساعد المؤسسات على الابتكار من خلال تطوير بدون كود ، وأتمتة سير العمل ، وتكامل التطبيقات ، وإدارة API أثناء قيامهم بتحديث عمليات أعمالهم في السحابة.

وقال برافين سيشادري ، الرئيس التنفيذي لشركة AppSheet: "لقد نضجنا ، وكذلك صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وهناك الآن طلب كبير مكبوت على أتمتة المؤسسات".

وأضاف قائلاً: "مع بروز المنصات المنخفضة التي لا تحتوي على كود ، برزت تنمية المواطن كوسيلة استراتيجية للمنظمات الحديثة للاستثمار والابتكار والمنافسة".

كما أعلنت Google عن الاستحواذ على Pointy ، وهي شركة مقرها في دبلن بأيرلندا ساعدت الآلاف من تجار التجزئة المحليين على جلب مخزون منتجاتهم عبر الإنترنت.

مع Pointy ، يقوم التجار ببساطة بتوصيل مربع صغير في ماسح الباركود الخاص بهم أو تثبيت تطبيق Pointy على نظام نقاط البيع ، والذي يعرض المنتجات التي يبيعونها مباشرة في قسم "انظر ماذا يوجد في المتجر" بملف تعريف أعمالهم على بحث Google.

وقالت جوجل "الصفقة تخضع لشروط إغلاق معتادة ومن المتوقع أن تغلق في الاسابيع المقبلة."

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الكلمات المفتاحية

جوجل تطوير التطبيقات Google Cloud Google AppSheet Android Analytics

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