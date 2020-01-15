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تعيين صادق توفيق مديرًا تنفيذيًا لهيئة التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:23 م
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بوابة الفجر
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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعيين حسام فؤاد صادق توفيق، الخبير الدولى في مجالات القيادة العليا، والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والتطوير الإداري، مديرًا تنفيذيًا لهيئة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل؛ بما يُوفر إدارة متميزة، تُساعد فى التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة، وفق أحدث الخبرات الدولية على النحو الذى يحقق الهدف المنشود فى توفير رعاية صحية متميزة لكل المصرين ويحميهم من الأعباء المالية الشديدة، المترتبة علي المرض.
 
ويتمتع المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بخبرات متعددة تمتد إلى 23 عامًا فى مجالات التأمين، وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الأعمال، حيث شغل العديد من المواقع القيادية بشركة "أليانز" التي تعد من أقوى المجموعات المالية في العالم، وشركة "أى. تى. ووركس للبرمجيات"، وشركة "جلوبال نولدج، سينرجى سابقًا"، التى تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا التدريب بالعالم. 
 
ويحتفظ المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسجل حافل من الخبرات العملية والدورات التدريبية المختلفة، والمعتمدة، في مجال الإدارة بشركات التأمين من خلال أكاديمية «أليانز» العالمية وغيرها من الهيئات والشركات العالمية والدولية.
 
وأكد محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تعيين مدير تنفيذى للتأمين الصحي الشامل، وعدد من شاغلى الوظائف القيادية الأخرى بالهيئة يعكس السعى الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإدارى والتنظيمي للمنظومة الجديدة بما يُسهم فى تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى؛ لضمان التطبيق الدقيق لنظام التأمين الصحي الشامل؛ من أجل تقديم خدمة طبية جيدة، تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية لتحقيق حلم كل المصريين.
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