الاتحاد الإسباني يعلن مدة إيقاف فالفيردي

كشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن مدة إيقاف لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد عقب طرده في مباراة الفريق الملكي الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني.



وكان فالفيردي قد حصل على البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي بنهائي كأس السوبر الإسباني بعد قيامه بعرقلة ألفارو موراتا مهاجم الأتليتي المنفرد بتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.



وأفادت إذاعة الكادينا كوبيه الإسبانية بأن لجنة المنافسات قررت إيقاف فالفيردي لمباراة واحدة بسبب طرده في مباراة النهائي السوبر الإسباني و سيطبق اللاعب هذه العقوبة في مباراة ريال مدريد وإشبيلية.



وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في المملكة العربية السعودية عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.