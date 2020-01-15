من بورسعيد.. سلمي أبوضيف في أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف، متابعيها بصورة جديدة لها خلال تواجدها في مدينه بورسعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت سلمي مرتدية فستان أسود بة نقشات باللون الأبيض، وفوقه بليزر أسود وحذاء عالي ذو كعب، وتسريحة شعر ناعمة تركته منسدلا على ظهرها، وأعتمدت على ماكياجآ مميز ناسب أعطاها جمالاً وجاذبية،



وقامت سلمي بالتعليق على الصورة قائلة:"بورسعيد عروسة البحر .. حقيقي من أجمل المدن المصرية".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمي أبو ضيف، مشاركتها في بطولة مسلسل" حدوتة مرة" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، غادة عبد الرازق، مجدي كامل، هاجر أحمد، أحمد صفوت، محمد أبو داوود، عبير منير، كريم مححوب، سماح السعيد، محمد مهران، مفيد عاشور إخراج ياسمين أحمد كامل، تأليف عمر عبد الحليم .



يذكر أن سلمى أبو ضيف، عرفها الجمهور من أول عمل لها في مسلسل "حلاوة الدنيا"، حيث جسدت دور "عليا" شقيقة "أمينة" التي جسدت دوها هند صبري، المصابة بمرض اللوكيميا، وكانت دائمًا تساند شقيقتها، وبعد ذلك تتعرف على شاب منفصل عن زوجته ولديه طفلة ويجمعهما قصة حب إلا أنها تنفصل عنه في أخر الأمر بسبب أنه كان عنيفًا وحادًا معاها.





