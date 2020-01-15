هيونداي تعلن رسميًا عن GV80 أول سيارة دفع رباعي فاخرة من جينيسيس

أطلقت شركة هيونداي موتور رسمياً Genesis GV80 لتلبية الزيادة في الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs)، حيث يقدر سعر Genesis GV80، حوالي 50،000 دولار أمريكي.





وتعد GV80 أول سيارة SUV تحت علامة Genesis، ولكنها أصبحت النموذج الرابع في تشكيلة سيارات Genesis التي تضم سيارات السيدان G70 و G80 و G90.





يستخدم تكوين سيارات الدفع الرباعيـ، محرك ديزل 3000 سم مكعب ويأتي مع العديد من الميزات المتقدمة فيه.





ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس شركة هيونداي موتور لي وون هي قوله "أول سيارة دفع رباعي فاخرة من جينيسيس، تأتي سيارة جينيسيس جي في 80 بتصميم مختلف ولديها أحدث التقنيات غير المتوفرة في نماذج سيارات الدفع الرباعي الحالية".





وقال لي وون هي "تركز السيارة على تلبية احتياجات المستهلكين من القيادة الآمنة والمريحة".





يستخدم GV80 ميزات محرك شبه مستقل وتقنية تحول أمامية لتفادي الاصطدام (FCA-JT) ، والتي يمكن أن تمنع الاصطدامات مع المركبات القادمة من الأمام عند الانعطاف يسارًا عند التقاطع.





تستخدم سيارات الدفع الرباعي تعليقًا إلكترونيًا مع معاينة الطريق ، والتي ستُعلم السائق لاحقًا بظروف الطريق أمامك باستخدام الكاميرا ونظام الملاحة.





وتم تجهيز السيارة بعشرة أكياس هوائية للأمان بما في ذلك الوسادة الهوائية المركزية التي تمتد بين مقعد السائق والراكب لمنع إصابة السائق والراكب الأمامي.





وقالت الشركة: "نماذج GV80 مجهزة 2.5 لتر البنزين و 3.5 ليتر البنزين محرك توربو سيتم عرض في وقت لاحق"، دون إعطاء موعد محدد.



