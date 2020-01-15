Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميجان ماركل تقوم بزيارة مفاجئة لمركز المرأة في فانكوفر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
تخلت دوقة ساسكس ميجان ماركل، عن الدراما المستمرة للعائلة المالكة لقضاء بعض الوقت مع العديد من النساء التي تركز على إحداث تغيير إيجابي في مجتمع فانكوفر. بعد أن رصد المصورون دوقة ساسكس على متن طائرة مائية يوم الثلاثاء، قامت ميجان بزيارة مفاجئة لمركز المرأة في وسط المدينة.

وفقًا للمنظمة التي تقدم المشورة والوجبات والخدمات الأخرى للنساء والأطفال المحتاجين، توقفت ميجان للاستمتاع بالشاي ومناقشة القضايا التي تؤثر حاليًا على رعاة مركز وسط المدينة للسيدات. كانت ترتدي ملابس بسيطة لمشاركة مرتجلة في سترة صوفية، وسروال داكن وأحذية طويلة تصل إلى الركبة.

منذ عودتها إلى كندا بعد أيام قليلة من إعلانها هي والأمير هاري عن اعتزامهما التنحي كأعضاء بارزين في العائلة المالكة، حافظت ميجان على مستوى رفيع بينما كانت تميل إلى نجلها أرتشي هاريسون.

وقال مصدر أخيرًا ل:E News "إنها في الغالب تبقى في المنزل لكنها تغامر في منتصف النهار لمجرد الخروج، تم رصد ميجان وهي تقود سيارتها في جميع أنحاء المدينة في سيارة رينج روفر، على الرغم من أن من الداخل لاحظ وجود فريق أمني تابع عن كثب".

من المتوقع أن يجتمع الأمير هاري مع ميجان وأرتشي بعد حضور حدث كان مقررًا في لندن يوم الخميس. من المقرر أن يستضيف الدوق سحب كأس العالم لكرة القدم 2021 في قصر باكنجهام.

بالأمس فقط، أعطت الملكة إليزابيث الثانية هاري وميجان مباركة لها لتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وكندا. بعد عقد اجتماع طارئ مع الأمير هاري والأمير ويليام والأمير تشارلز.

أصدرت صاحبة الجلالة البيان التالي:

"لقد أجرت عائلتي اليوم مناقشات بناءة حول مستقبل حفيدي وعائلته، أنا وعائلتي ندعم بالكامل رغبة هاري وميجان في خلق حياة جديدة كأسرة شابة. رغم أننا كنا نفضل أن يظلوا أعضاء متفرغين في العائلة المالكة، فإننا نحترم ونتفهم رغبتهم في العيش حياة أكثر استقلالية كعائلة مع الحفاظ على جزء مهم من عائلتي".

وقالت الملكة إن القرارات النهائية بشأن رغبة الأمير هاري وميجان في الحصول على الاستقلال المالي ستتخذ في الأيام المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميجان مشاهير عائلة مالكة تال الفجر الفني الات

أخبار تهمك

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

منذ 38 دقيقة

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ أقل من ساعتين

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع بيراميدز يرفض الزمالك طمعا في اللعب للأهلي

منذ ساعة الا ربع

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ ساعتين

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

صديق الأمير تشارلز يهين زوجته ميجان ماركل وأسرتها بألفاظ قاسية

قرار عاجل من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بشأن مولودهما الجديد

الأمير هاري يقاطع كل من ينتقد ميجان ماركل!

ميجان ماركل تحتفل بعيد ميلادها في احتفال خاص

بفضل الأصدقاء.. ميجان ماركل والأمير هاري يج مخبدانأهما الكندي للعطلة

الملكة إليزابيث تصدر بيانا عن أزمة انفصال "هاري وميجان" عن العائلة المالكة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:06 ص

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

11:34 ص

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

12:08 م

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

10:45 ص

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

11:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status