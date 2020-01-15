ميجان ماركل تقوم بزيارة مفاجئة لمركز المرأة في فانكوفر

تخلت دوقة ساسكس ميجان ماركل، عن الدراما المستمرة للعائلة المالكة لقضاء بعض الوقت مع العديد من النساء التي تركز على إحداث تغيير إيجابي في مجتمع فانكوفر. بعد أن رصد المصورون دوقة ساسكس على متن طائرة مائية يوم الثلاثاء، قامت ميجان بزيارة مفاجئة لمركز المرأة في وسط المدينة.



وفقًا للمنظمة التي تقدم المشورة والوجبات والخدمات الأخرى للنساء والأطفال المحتاجين، توقفت ميجان للاستمتاع بالشاي ومناقشة القضايا التي تؤثر حاليًا على رعاة مركز وسط المدينة للسيدات. كانت ترتدي ملابس بسيطة لمشاركة مرتجلة في سترة صوفية، وسروال داكن وأحذية طويلة تصل إلى الركبة.



منذ عودتها إلى كندا بعد أيام قليلة من إعلانها هي والأمير هاري عن اعتزامهما التنحي كأعضاء بارزين في العائلة المالكة، حافظت ميجان على مستوى رفيع بينما كانت تميل إلى نجلها أرتشي هاريسون.



وقال مصدر أخيرًا ل:E News "إنها في الغالب تبقى في المنزل لكنها تغامر في منتصف النهار لمجرد الخروج، تم رصد ميجان وهي تقود سيارتها في جميع أنحاء المدينة في سيارة رينج روفر، على الرغم من أن من الداخل لاحظ وجود فريق أمني تابع عن كثب".



من المتوقع أن يجتمع الأمير هاري مع ميجان وأرتشي بعد حضور حدث كان مقررًا في لندن يوم الخميس. من المقرر أن يستضيف الدوق سحب كأس العالم لكرة القدم 2021 في قصر باكنجهام.



بالأمس فقط، أعطت الملكة إليزابيث الثانية هاري وميجان مباركة لها لتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وكندا. بعد عقد اجتماع طارئ مع الأمير هاري والأمير ويليام والأمير تشارلز.



أصدرت صاحبة الجلالة البيان التالي:



"لقد أجرت عائلتي اليوم مناقشات بناءة حول مستقبل حفيدي وعائلته، أنا وعائلتي ندعم بالكامل رغبة هاري وميجان في خلق حياة جديدة كأسرة شابة. رغم أننا كنا نفضل أن يظلوا أعضاء متفرغين في العائلة المالكة، فإننا نحترم ونتفهم رغبتهم في العيش حياة أكثر استقلالية كعائلة مع الحفاظ على جزء مهم من عائلتي".



وقالت الملكة إن القرارات النهائية بشأن رغبة الأمير هاري وميجان في الحصول على الاستقلال المالي ستتخذ في الأيام المقبلة.

