سيلينا جوميز تتحدث عن شعورها أثناء تسجل ألبوم "Rare"

بعد صراعها العلني مع القضايا الصحية وإجبار الصحف على متابعتها في كل خطوة عندما يتعلق الأمر بعلاقاتها الرومانسية، تستعيد سيلينا جوميز سردها من خلال موسيقاها.



بعد أسبوع من إصدار ألبومها الثالث Rare، تحدثت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا إلى Billboard عن كيف ساعدها ألبومها الأخير في العثور على السلام.



وقالت للمنشور: "أردت سجلًا جعل الناس يشعرون بشيء ما، سواء كانت هذه علاقة صعبة للتغلب عليها، أو استعادة ثقتك بنفسك، أو كونك على ما يرام مع المتعة. لذلك هناك طبقات مختلفة لها، وأنا ممتنة للغاية لأن الأمر انتهى به الأمر ليصبح ما هو عليه الآن، بعد أربعة سنوات ونصف".



على الرغم من النتائج الناجحة، لم تكن عملية التسجيل جميلة دائمًا.



عندما سئلت سيلينا عن أغنية "Vulnerable" من ألبومها الأخير، شاركت سيلينا أنها واحدة من "مفضلاتها" في الألبوم لأنها تركز على القوة التي حملتها على قفز الإيمان على الرغم من النتيجة. وقالت: "هذا يعني أنه بعد أن استنفدت بالكامل من الحياة أو أي شيء... أصبحت مريرة لفترة من الوقت. كنت مرارة للغاية وجافة جدًا. لقد انقطعت فقط عن مشاعري لفترة طويلة".



أضاف سيلينا: "لكنني أذهب للعلاج، وأتحدث عن كل ما أمشي فيه. وشعرت لماذا أفعل هذا؟ لماذا أعطي نفسي للناس، حتى لو كان مجرد أصدقاء أو أشخاص عشوائيين؟ لماذا أفعل ذلك؟ وأدركت أن السبب في ذلك هو أن إحدى نقاط قوتي، التي اعتقدت أنها نقطة ضعف، تكون ضعيفة. لذلك عندما عملنا على الأغنية، هذا هو المكان الذي بدأت به بالضبط. إذا كان بإمكاني إعطائك كل بنفسي، هل أنت قادر على أخذ ذلك والعناية به؟ وإذا لم تكن كذلك، فأنا لا أزال سأكون من أنا، أنا فقط لن أكون معك في حياتي، لكنني سأعمل استمر في أن يكون من أنا".



تتحدث سيلينا طوال المقابلة أيضًا عما إذا كان من الصعب تسجيل بعض أجزاء Rare لها في ذلك الوقت وما إذا كان من الصعب عليها العودة إليها والاستماع إليها الآن.



تابعت سيلينا: "المثير للاهتمام هو أن الأغاني تعني شيئًا مختلفًا عني الآن. وأعتقد أن هذا سبب كبير انتظرته. لم أكن أريد أن أفعل نفس الأشياء - أردت أن أُخرج ما كنت أشعر به، ثم أردت الاحتفال به، وهذا ما حدث".



بالنسبة إلى سيلينا، كانت الأغنية التي يبدو أنها الأكثر صعوبة في الكتابة هي "Lose You to Love Me".



تقول سيلينا للمنشور: "عندما كتبت الأغنية، كنت في حالة من الفوضى. كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي، ومع ذلك بحلول الوقت الذي كانت تضطر فيه إلى تصوير مقطع الفيديو الموسيقي - الذي ظهر للمرة الأولى في أكتوبر - شاركت سيلينا أنه كان له معنى مختلف تمامًا، لقد كان متاحًا للغاية".



حققت المغنية أداءً جيدًا في جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019، حيث قدمت أغنية "Lose You to Love Me" و"Look at Her Now".



قالت سيلينا عن كيف أن الأغنية المنفردة، والتي وصلت بالفعل إلى قمة Billboard's Hot 100، شعرت بها بعد الانتهاء من عملية الكتابة: "لقد كان الأمر ممتعًا بالنسبة لي. أعتقد أنه لأني أتركه، كان يعني في الواقع أنني أتركه يدخل في نفسي أيضًا. ولم يكن بإمكاني طلب طريقة أفضل لإغلاق فصل في حياتي".



الآن منذ إصدار ألبومها، كانت سيلينا مشغولة في الظهور الصحفي وتبدو أكثر إشراقًا وانتصارًا من أي وقت مضى.



أثناء ظهورها في برنامج The Tonight Show Starring مع جيمي فالون، كشفت أيضًا عن استضافة جيمي فالون أن هناك المزيد من الأغاني التي سجلتها ولم تطرحها.



وقالت سيلينا لفالون: "هناك بعض الأغاني الأخرى التي لم أتمكن من مساعدتها ولكنني أريد أن أجدها، لا يمكنني تحديد متى، لكن أحد المسارات المفضلة لدي يسمى Boyfriend. لذا لا يمكنني الانتظار حتى يسمع الناس ذلك".



الكل في الكل مع Rare، سيلينا مستعدة لرواية قصتها بعد كبح جماحها لفترة طويلة.



وقالت سيلينا: "لقد وصلت مرحلة في حياتي حيث كان هناك الكثير من الأشياء التي قيل عنها نيابة عني، ووجدت نفسي أحمي الأشخاص الذين لم يحموني حقًا، لكن كان لي الحق في أن أقول جانبي من القصة، شعرت أن ذلك كان متحررًا للغاية لأنني شعرت كأنني تركته شخصيًا بداخلي بمجرد خروجه".