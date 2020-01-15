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ميجان ماركل تغادر إلى فانكوفر وسط الدراما العائلية الملكية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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بعد أسابيع قليلة من الاضطراب العائلي وسط قرار الأمير هاري وميجان ماركل بالتنحي كأعضاء بارزين في العائلة المالكة، يبدو أن ميجان تستغرق بعض الوقت للاستمتاع بنفسها في فانكوفر، "استقلت ميجان طائرة مائية من ميناء فيكتوريا، لم يكن أرتشي معها. إنها ذاهبة إلى فانكوفر".

نشرت صحيفة The Sun صورًا لميجان تصل إلى فانكوفر مرتدية ملابس بسيطة، ومن المتوقع أن ينضم إليها الأمير هاري وأرتشي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. في إعلانهم الأول للجمهور عن خروجهم المفاجئ، صرح الأمير هاري وميجان أنهما سيقسمان وقتهم في أمريكا الشمالية.، أوضحت الملكة إليزابيث الثانية في بيانها حول هذه الخطوة.

وأوضحت في بيانها الرسمي: "تم الاتفاق على أنه ستكون هناك فترة انتقالية تقضي فيها ميجان بعض الوقت في كندا والمملكة المتحدة".

وتابع البيان: "هذه مسائل معقدة يتعين على أسرتي حلها، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني طلبت اتخاذ قرارات نهائية في الأيام المقبلة".

لقد كان قرار الأزواج مفاجئًا للعديد من أفراد العائلة المالكة، وكثير من التقارير عن الاضطرابات الداخلية تحوم حولها. بما في ذلك القضايا بين الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام. ومع ذلك أصدر الاثنان بيانًا مشتركًا نادرًا لوضع حد للصحف.

وجاء في بيانهم: "رغم النفي الواضح، نُشرت قصة كاذبة في صحيفة بريطانية اليوم تتكهن بالعلاقة بين دوق ساسكس ودوق كامبريدج، بالنسبة إلى الأخوة الذين يهتمون كثيرًا بالقضايا المحيطة بالصحة العقلية، فإن استخدام اللغة الالتهابية بهذه الطريقة يعد هجومًا ويحتمل أن يكون ضارًا".

بغض النظر عن التفاصيل التي لا تزال قيد الإعداد، يبدو أنها مع رحلة ميجان الأخيرة، فهم مستعدون للاتصال بكندا في المنزل الجميل.
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ميجان مشاهير عائلة مالكة الفجر الفني الات

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