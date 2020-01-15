أبرزهم بشأن "بن زايد".. 5 مشاهد خلال حفل افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية"

يوم حافل في مصر، بعدما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء افتتاح قاعدة عسكرية جديدة، وهى قاعدة برنيس العسكرية، أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة، تم إنشأها بتوجيه رئاسي ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.





حيث اهتم الرئيس بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة، وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.





وشهد حفل الافتتاح اليوم عدة مشاهد بارزة، نستعرضها في السطور التالية.





عروض جوية خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

في البداية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، عروضا جوية خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب البحر الأحمر.





رفع العلم المصري

وعقب ذلك رفع الرئيس السيسى، العلم المصرى، على قاعدة برنيس العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، إيذانا بافتتاحها.





وتعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التى أنشأت ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث اهتم بضرورة فتح قواعد عسكرية جديدة، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.





وتشكل أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات، وحيث يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء.





حماية وطن

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حماية وطن"، وذلك خلال افتتاحه قاعدة برنيس العسكرية، أحد القواعد العسكرية المصرية الجديدة.





الشيخ محمد بن زايد يلتقط صور الافتتاح بالهاتف

وخلال الحفل، التقط الشيخ محمد بن زايد بهاتفه صورة لطائرات حربية ترسم علم مصر بافتتاح قاعدة برنيس.





وقد أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، وصوله إلى مصر للمشاركة فى افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، بدعوة من الرئيس، وكتب ولى عهد أبو ظبى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات "تويتر"، اليوم الأربعاء: "وصلت بحمد الله إلى محافظة البحر الأحمر فى مصر لحضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بدعوة كريمة من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى."





أنشطة المناورة

وعلى مدار عدة أيام ماضية، أُقيمت فعاليات كثيرة حضرها الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك ضمن أنشطة المناورة قادر 2020، حيث قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 على مختلف الإتجاهات.





كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على إمتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود حيث تم رفع درجات الإستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الإستراتيجى لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والإتجاهات وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية بإشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوى وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود.



