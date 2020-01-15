ضبط عاطلين لسرقتهما مجمعا استهلاكيا في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطلين عقب قيامهما بسرقة مجمع استهلاكي بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وإعادة المسروقات.



وتبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من مسئول فرع إحدى الشركات للمجمعات الاستهلاكية كائنة بدائرة القسم بأنه حال قيامه بفتح باب المجمع تلاحظ له كسر أحد أقفال الأبواب الخارجية وكسر زجاج فاترينة عرض خلف ذلك الباب، ووجود كسر بدرج مكتب الكاشير، وسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه، جهاز DVR وشاشة العرض الخاصة به.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمنطقة سيدى بشر بحري بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما للواقعة، حيث قاما بالدلوف للفرع المُشار إليه عن طريق كسر القفل الخاص بباب الفرع باستخدام عتلة حديدية، والاستيلاء على المسروقات، وقاما بتخلصهما من القفل بإلقائه بالطريق العام، وإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمنزل أحدهما، وكذا الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

