مايكروسوفت تطرح متصفح Edge القائم على محرك Chromium لتصفح الإنترنت بشكل أسرع





تبدأ شركة مايكروسوفت اليوم بطرح متصفح Edge الجديد القائم على محرك Chromium لمستخدمي نظام التشغيل Windows 10، حيث يوفر متصفح Edge المحدث الدعم لإضافات Chrome وملفات تعريف المستخدمين وتصفح الإنترنت بشكل أسرع.





وفقًا للشركة، بمجرد بدء التحديث، سيتعين على جميع مستخدمي Windows في النهاية التبديل إلى متصفحات Edge المحدثة، ستتاح فقط لمستخدمي الأعمال فرصة لمنع هذا التغيير.





يذكر أنه في عام 2018، أعلنت مايكروسوفت عن خططها للتبديل إلى محرك Chromium لـ Edge؛ وهو نفسه الذي يشغل Google Chrome و Opera و Vivaldi.





و قال جو بيلفيوري، نائب رئيس الشركة في مقابلة مع موقع Verge، في عام 2017، كان الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا محبطًا من "ردود الفعل المختلطة" تجاه متصفح Microsoft Edge وكيف كان Chrome يسير قدمًا كمتصفح سطح مكتب فعلي، وبعد مناقشة إيجابيات وسلبيات تبديل القاعدة على العديد من الاجتماعات، قررت الشركة أن تتحول أخيرًا إلى Chromium من محركها الخاص.





ويحتل Google Chrome المرتبة الأولى في حصة سوق المتصفح وفقًا لـ Statcounter، أما متصفح Microsoft Edge يمتلك 2.3 في المائة فقط من السوق.



