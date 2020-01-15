يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ميلان وسبال بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ميلان YALLA ONLINE

يأمل نادي إيه سي ميلان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي سبال، يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في دور الستة عشر من كأس إيطالي.





وجدير بذكر ان إيه سي ميلان ألتقى سبال في 5 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي إيه سي ميلان الانتصار في 5 مواجهات مقابل 0 خسارة و0 تعادلات.





قائم هدافين كأس إيطاليا 2019/2020

اللاعب





النادي





عدد الأهداف





ميكيلي فانو كاربي 4

جيانلوكا سكاماكا أسكولي 4

مارسيلو تروتا فروسينوني 3

توماسو موروسيني سودتيرول 3

فرانشيسكو ديلي كريمونيزي 3

رولاندو ماندراغورا أودينيزي 3

ماتيا فينوتو مونزا 2

ماتيا فالوتي سبال 2

ماركو تومينيو بيسكارا 2

دانيلي دوناروما مونوبولي 2

اندريس تيلو بينفينتو 2

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نتائج اخر مباريات بين ميلان و سبال





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ميلان 1 : 0 سبال

سبال 2 : 3 ميلان

ميلان 2 : 1 سبال

سبال 0 : 4 ميلان

ميلان 2 : 0 سبال

موعد مباراة إيه سي ميلان ضد سبال والقنوات الناقلة في دور الستة عشر من كأس إيطالي يوم الأربعاء 15 يناير 2020

نادي سبال سيواجه خصمه نادي ميلان في مبارة حية تجمع مشجعي نادي ميلان وأيضاً انصار النادي سبال لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس إيطالي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النادي سبال ضد ميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة.

الروسونيري الإيطالي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة مديره الفني “ستيفانو بيولي” هو لاعب كرة قدم سابق ومدرب كرة قدم إيطالي ان لعب كمدافع معتزل والمدرب الحالي لنادي إيه سي ميلان .



