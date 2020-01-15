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مستشار عسكري: الجيش يطمئن الشعب أنه على أهبة الاستعداد (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اسم المناورة "قادر 2020" رسالة طمأنة للشعب المصري من القوات المسلحة المصرية أنها على أهبه الاستعداد لتنفيذ مهامها ومواجهة المخاطر.

وأوضح "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك بلبلة في الشارع المصري، بسبب ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقوات المسلحة المصرية هي ذراع الشعب المصري، التي تنفذ أوامره.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك تدريبات في القوات المسلحة على مدار العام، والمناورة "قادرة 2020" تتم على الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة والبحرين المتوسط والأحمر، مشددًا على أن المواطن المصري لديه قدرة على استيعاب كافة أنواع التكنولوجية الحديثة بسرعة شديدة، وكيفية إدارة أعمال التأمين الفني لها وتطوير أداءها في ميادين القتال، وهذا اتضح بالتعامل مع التسليح الجديد المتطور للجيش المصري، حيث استطاع الجنود المصريين تطويع الأسلحة الروسية والأمريكية والفرنسية والألمانية والصينية معًا. 
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الكلمات المفتاحية

قادر 2020 السيسي الجيش آخبار مصر

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