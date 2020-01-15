مستشار عسكري: الجيش يطمئن الشعب أنه على أهبة الاستعداد (فيديو)

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اسم المناورة "قادر 2020" رسالة طمأنة للشعب المصري من القوات المسلحة المصرية أنها على أهبه الاستعداد لتنفيذ مهامها ومواجهة المخاطر.





وأوضح "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك بلبلة في الشارع المصري، بسبب ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقوات المسلحة المصرية هي ذراع الشعب المصري، التي تنفذ أوامره.



