Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية، على كشف بأسماء متهمي السويس المعروضين اليوم لتجديد حبسهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة عليا، وهي قضية منسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر" شمل الكشف 253 متهمًا. 

ويواجه المتهمون، في القضية عدة اتهامات منها، نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ ساعة

مدافع بيراميدز يرفض الزمالك طمعا في اللعب للأهلي

منذ 36 دقيقة

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 15 ساعة

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ أقل من ساعتين

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ ساعة و نصف

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:06 ص

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

11:34 ص

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

10:45 ص

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

11:02 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status