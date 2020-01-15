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فايلر يطمئن على إصابة وليد سليمان

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة وليد سليمان، لاعب الفريق الذي يعاني من ثقل في عضلة السمانة، وغاب بسببها عن مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي وخرج من قائمة الفريق في مباراة طنطا اليوم. 


وعقد فايلر جلسة خاصة مع طبيب الفريق الدكتور خالد محمود؛ للوقوف على حالة اللاعب والمطالبة بتجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض العديد من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي. 


وبات من المقرر أن يخضع وليد سليمان لفحص طبي في أول مران للفريق؛ للاطمئنان على حالته عقب انتهاء مباراة طنطا المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.
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