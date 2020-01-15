الأهلي يفحص سعد سمير







وحرص الجهاز الطبي على فك الغرز الخاصة بالعملية الجراحية التي خضع لها سعد سمير، ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب قريبا في تنفيذ برنامجه التأهيلي، عقب التخلص من العكازين.







وكان اللاعب قد ظهر أمس على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.



قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفحص سعد سمير، مدافع الفريق؛ للاطمئنان على حالته بعد خضوعه لجراحة وتر أكليس في ألمانيا مؤخرًا.