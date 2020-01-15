Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يفحص سعد سمير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
Advertisements
قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفحص سعد سمير، مدافع الفريق؛ للاطمئنان على حالته بعد خضوعه لجراحة وتر أكليس في ألمانيا مؤخرًا.


وحرص الجهاز الطبي على فك الغرز الخاصة بالعملية الجراحية التي خضع لها سعد سمير، ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب قريبا في تنفيذ برنامجه التأهيلي، عقب التخلص من العكازين. 


وكان اللاعب قد ظهر أمس على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ ساعة و نصف

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع بيراميدز يرفض الزمالك طمعا في اللعب للأهلي

منذ 35 دقيقة

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:06 ص

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

11:34 ص

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

10:45 ص

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

11:02 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status