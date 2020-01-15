أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-1-2020 في أسواق الجملة





أسعار الخضراوات اليوم





حافظت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 15- 1 - 2020 في سوق العبور، حيث شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال الفترة الحالية وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق وجاءت على النحو التالي:





أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 15-1-2020

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 –.5 جنيهات.

تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات.

تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 جنيهات.

تراوح كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات.

تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات.

تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

تراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات.

تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.

تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها

تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.

تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.

تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.

تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.

تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور





سجل سعر البرتقال 7.5 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو

سعر الموز 10 جنيهات للكيلو

سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.



