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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-1-2020 في أسواق الجملة
الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:06 م
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أسعار الخضراوات اليوم
حافظت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 15- 1 - 2020 في سوق العبور، حيث شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار في سوق العبور خلال الفترة الحالية وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق وجاءت على النحو التالي:
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 15-1-2020
تراوحت أسعار الطماطم بين 2 –.5 جنيهات.
تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات.
تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 جنيهات.
تراوح كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات.
تراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات.
تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات.
تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
تراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
تراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.
تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
تراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
تراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.
تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
تراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور
سجل سعر البرتقال 7.5 جنيهات للكيلو.
سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو
سعر الموز 10 جنيهات للكيلو
سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.
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