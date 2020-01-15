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موعد عودة رمضان صبحي للأهلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:11 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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يبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني. 

وقام رمضان صبحي مؤخرًا بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، وبعدها تدريبات الجري الخفيف في الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجي؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت التئام المزق بنسبة 80٪، حيث يحتاج اللاعب لفترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية؛ تمهيدًا لوضعه بعدها تحت تصرف الجهاز الفني لإشراكه في المباريات بشكل تدريجي من خلال الدفع به في جزء من المباريات بشكل تصاعدي لحين استعادة قوته البدنية كاملة.
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