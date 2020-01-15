"الفجر" تكرم المتحدث الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي

كرمت بوابة الفجر الإلكترونية محمد بكر المتحدث الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي بمقر الجريدة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تكريم القيادات الشابة والمتحدثين الإعلاميين المتفاعلين مع وسائل الإعلام والجمهور خلال عام ٢٠١٩.



وكانت وزارة الإنتاج الحربي قد صنفت في المراكز الخمسة الأولى من بين الوزرات في الرد على شكاوى المواطنين بنسبة تجاوزت الـ٩٨٪ وفقا لإحصائيات مركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء لعام ٢٠١٩.



وأشاد المتحدث الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، بدور مؤسسة الفجر في تغطية أخبار وفاعليات الوزارة ودورها الإعلامي في الفترة الأخيرة.