الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

كشف مصدر مسؤول داخل ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن موقع الصورة التي أثار بها أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة اليوم لـ"الفجر الرياضي"، أن الصورة التي نشرها أمير توفيق، هي من مدينة "أوديسا الأوكرانية".





وأضاف: "لا أملك المعلومة التي غادر من أجلها توفيق، ولكن أعتقد أن النادي بصدد إعلان ثاني صفقاته الشتوية، خلال الساعات القليلة المقبلة".





واختتم: "من الوارد أن يتواجد توفيق في النمسا أو بلغاريا، وكل هذه الدول بجوار بعضها ولا تستغرق وقتًا بالقطارات".









وكان أمير توفيق، غازل جماهير النادي الأهلي أمس بنشر صورة لمنطقة شجرية ويهطل بها الأمطار، ليتسأل البعض عن موقعه وعن الصفقة المنتظرة.





ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم خط هجومه بعدما ظهر مهاجمي الفريق بشكل متواضع منذ بداية الموسم الحالي.





ورشح بعض الوكلاء السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، من أجل الحصول على خدماته خاصةً أنه يمتلك من العمر 22 عامًا، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يتمتع بها.



