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نيابة عابدين: انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق معطم في وسط البلد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:07 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة عابدين الجزئية، انتداب المعمل الجنائي لحريق شب داخل مطعم أسفل عقار سكني في منطقة وسط البلد، لمعاينة الحريق وحصر الخسائر والتلفيات الملحقة به وإرسال تقرير بها.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم أسفل أحد العقارات السكنية بشارع شامبليون، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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