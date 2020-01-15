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ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:06 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مزرعة تحوي عددًا كبيرًا من الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض بدون تصريح في الدقهلية.

واستهدفت إدارة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في حملة مكبرة، مركزي "أج ميت غمر" أسفرت عن ضبط الآتي:

أولًا: مزرعة خاصة بتربية الحيوانات والزواحف – بدون تصريح - كائنة بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية وضبط بداخلها الآتي:
65 طائرا وحيوانا بريا نادرا ومهددا بالانقراض.
25 طائرا وحيوانا محنطا.
عدد كبيرة من الزواحف.

ثانيًا: ضبط 3 قضايا متنوعة، وكذا ضبط 12 قضية نفايات خطيرة عبارة عن مخلفات "طبية، إلكترونية، بترولية عبارة عن جراكن زيت بنزين بلغت 156 طن يتم تداولها داخل السوق السوداء".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية
ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية
ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية
ضبط مزرعة بداخلها حيوانات وطيور مهددة بالانقراض في الدقهلية
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