وصول 3 جثامين مصريين ضحايا انهيار سور مدرسة بالأردن

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، على رحلة مصر للطيران رقم 720 القادمة من عمان، جثامين العمال الثلاث الضحايا في حادث انهيار سور مدرسة بالأردن في أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه.



وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين كل من: محمد شعبان عبد الحليم، وسامح جبالي، وشعبان عبد الشافي، للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.



وأوضح المستشار العمالي طلعت السيد ، أن مكتب التمثيل العمالي يقوم حاليًا بمتابعة مستحقات المتوفين الثلاث وراتب التقاعد للورثة، مشيرًا إلى أن المتوفين لقوا حتفهم في حادث انهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات في لواء الكورة بمحافظة أربد بالأردن في أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، حيث إنّ السور كان متهالكًا وقديمًا جدًا وانهار عليهم قبل البدء في ترميمه، منوها بأن الشبان الثلاثة المتوفين جميعهم من قرية كفر عميرة التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم.



وأشار المستشار العمالين إلى أن انهيار السور أدى أيضا إلى إصابة شخصين بكسور ورضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم.



وقام المستشار العمالي، بناءً على توجيهات الوزير محمد سعفان، بإبلاغ زملاء المتوفين خالص التعازي، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن جميع حقوقهم محفوظة.



وفي نفس السياق أوفد سفير مصر بعمان شريف كامل، القنصل عمرو يسري، والمستشار العمالي طلعت السيد إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما تم التوجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.

