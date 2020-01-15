KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الترجي الرياضي والنجم الساحلي بث مباشر الترجيNOW كورة لايف MATCH رابط ماتش النجم الساحلي NOW





يذكر أن النجم الساحلي لم يفز على الترجي، منذ أكثر من 4 أعوام، ويرجع تاريخ آخر انتصار إلى يوم 24 ديسمبر من عام 2012، لحساب الدوري التونسي.





مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحليي الدوري التونسي





يحل نادى النجم الساحلى ضيفا على منافسه الترجى التونسى فى تمام الثالثة عصرا فى المباراة التى تجمعهما على استاد رادس ضمن لقاءات الجولة السابعة المؤجلة فى منافسات الدورى التونسى.





ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بينما النجم الساحلي فى المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.





مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي الدوري التونسي





مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي الدوري التونسي





مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي الدوري التونسي





مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي الدوري التونسي





أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الإثيوبي باملاك تسيمبا حما لمواجهة الترجي ضد النجم الساحلي، والمقرر لها مساء الأربعاء على ملعب “رادس” فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري التونسي.





وأصدرت الجامعة التونسية بيانا :”في إطار سياسة الجامعة بانفتاحها على محيطها الإفريقي في مستوى استقدام بعض الحكام من ذوي الخبرة لإدارة بعض المقابلات تقرر تعيين الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ليدير المقابلة التي تجمع بالملعب الأولمبي برادس الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي وذلك يوم الأربعاء 15 جانفي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال”.





يحل نادى النجم الساحلى ضيفا على منافسه الترجى التونسى فى تمام الثالثة عصرا فى المباراة التى تجمعهما على استاد رادس ضمن لقاءات الجولة السابعة المؤجلة فى منافسات الدورى التونسى.





ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بينما النجم الساحلي فى المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.





أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الإثيوبي باملاك تسيمبا حما لمواجهة الترجي ضد النجم الساحلي، والمقرر لها مساء الأربعاء على ملعب “رادس” فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري التونسي.





وأصدرت الجامعة التونسية بيانا :”في إطار سياسة الجامعة بانفتاحها على محيطها الإفريقي في مستوى استقدام بعض الحكام من ذوي الخبرة لإدارة بعض المقابلات تقرر تعيين الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ليدير المقابلة التي تجمع بالملعب الأولمبي برادس الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي وذلك يوم الأربعاء 15 جانفي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال”.



