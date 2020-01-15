لبنان: إصابة 47 من قوى الأمن الداخلي باشتباكات بيروت

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي وتوقيف 59 شخصا في الصدامات التي وقعت في بيروت.

ولليوم الثاني على التوالي، قطع المحتجون في لبنان الطرقات، في إطار ما يطلقون عليه "أسبوع الغضب"، مع مرور أكثر من 90 يوما على الاحتجاجات التي تعم البلاد.

واندلعت صدامات عنيفة بمنطقة الحمرا في بيروت، قرب المصرف المركزي ووزارة الداخلية، استمرت حتى ساعات الفجر بين المتظاهرين وقوة من أفراد مكافحة الشغب.

وأقدم بعض المحتجين على تكسير أبواب وواجهات عدد من المصارف في الحمرا وآلات الصراف الآلي وكاميرات المراقبة، احتجاجا على القيود التي تفرضها المصارف على المودعين الصغار.