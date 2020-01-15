هدوء في أول أيام امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بأزهر البحر الأحمر

بانضباط اللجان والتزام الجميع بتعليمات الامتحانات، وكذلك استقرار العمل وعدم وجود أي شكوى.



وتابع الديب سير لجان معهد الغردقة الإبتدائي النموذجى، للشهادة الإبتدائية، وتأكد أن الطلاب يؤدون امتحانهم في هدوء ويسر دون أي عقبات أو مشكلات داخل اللجان، مؤكدًا على أهمية تفعيل الحراسة والأمن، وضرورة تواجد دفتر الزيارات أمام بوابات المعاهد، وعدم السماح بدخول أي شخص من غير العاملين باللجنة، والمسموح لهم بالزيارة بعد الإطلاع على شخصيتهم.



واختتم مدير عام المنطقة جولته التفقدية بمتابعة لجان معهد الغردقة الإبتدائي، الذي يضم لجان معهدي الغردقة الإبتدائي وملحقة الغردقة، مؤكدًا أن أعمال اللجان تسير في هدوء وانضباط، بالإضافة إلى التزام الجميع بالضوابط والمعايير المنظمة للامتحانات.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أول أيام امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بمعاهد البحر الأحمر، وفي إطار توجيهات الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بتكثيف المتابعات الميدانية لأعمال الامتحانات.تفقد عبد الناصر حسان الديب، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير امتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية بمعهد بنين الغردقة، الذي يضم لجان معهدي بنين الغردقة وبنين النموذجي، للإطمئنان على حسن سير اللجان واستقرارهل، مشيدا