استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عن طريق رابط الشركة المصرية للاتصالات

يبحث الناس عن رابط الشركة المصرية للاتصالات لاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا، لسدادها في الموعد المحدد، ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية خطوات يتم اتباعها لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي قبل سدادها.





في البدية يتم الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وكتابة رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة التابع لها المشترك، وبعد ذلك، يتم الضغط على استعلام لمعرفة تفاصيل الفاتورة وقيمتها.





كما يمكن أيضا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي القديمة والمقارنة بين الاستهلاك، عن طريق موقع الشركة وكما يمكن معرفة خدمة السداد الإلكتروني بسهولة والتوفير على المستخدم الكثير من الوقت والجهد.

فاتورة التليفون الأرضي.. طريقة السداد إلكترونيا

يمكن للمواطنين الاستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون، و عن طريق رابط الشركة المصرية للاتصالات وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير يمكن الدخول عبر هذا الرابط





ومن خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات يمكنكم الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات ومعرفة قيمة فاتورة التليفون لشهر يناير، ويبدأ الاستعلام عن الفتورة بداية من اليوم 15/1/2020، ومن المقرر استمرار فترة السماح لسداد الفاتورة لمدة شهر وحتى منصف شهر فبراير وبعده تبدأ الشركة في فرض غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة، وبعد ذلك يتم قطع الخدمة عن التليفون لمدة 3 شهور حيث يصبح التليفون استقبال فقط.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير، وذلك من خلال موقع الشركة على الإنترنت عن طريق الضغط على أيقونة سداد الفاتورة وكتابة الرقم الائتماني للمستخدم

أو يتم سداد فاتورة يناير عن طريق الخدمات التي تتوفر من خلال خدمة فوري، أو أمان، أو مصاري وغيرها من المنافذ التابعة للشركة.





وفي حالة عدم معرفة سداد الفتورة إلكترونيا، يمكن الوصول إلى أقرب سنترال تابع للمستخدم ودفع الفاتورة هناك بكل سهولة أو أي مكتب بريد.