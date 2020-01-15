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"الشباب والرياضة" تطلق مسابقة "حكاية أثر" يناير الجاري

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع كلية الآثار جامعة القاهرة، مسابقة عامة لطلائع مصر لتوعيتهم بتاريخ وطنهم وآثار بلادهم الخالدة تحت عنوان "حكاية أثر".

ويأتي ذلك في إطار إعلان الأمم المتحدة واليونسكو "القاهرة" عاصمة الثقافة الإسلامية، تنطلق المسابقة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 يناير ولمدة 30 يومًا.

وتنفذ المسابقة من خلال مجموعة من الأسئلة المباشرة حول بعض الأماكن الأثرية التي أثرت في صنع الحضارة المصرية بوضع صورة للأثر ونبذة مبسطة عنه، ويقوم الطليع بالبحث والاطلاع ليتمكن من الإجابة على السؤال المطروح بشكل يومي على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني على الفيس بوك.

ويتم إرسال الإجابة من خلال الرابط الخاص بالمسابقة ثم يتم فرز الإجابات وإجراء القرعة لاختيار فائزان يوميًا من خلال إدارة برلمان الطلائع بوزارة الشباب وبعد ذلك يتم الإعلان عن الفائزين في النصف الثاني من شهر فبراير 2020 ويمنح الفائزان جائزة مالية يوميًا قيمتها "1000 جنيه" بواقع "500 جنيه" للفائز الواحد.

وحددت الوزارة، شروطًا للمشاركة مثل الالتزام بالمرحلة السنية من 12 إلى 18 سنة، لا يسمح باثنين من أسرة واحدة عدم تكرار الفائز خلال الشهر لتعظيم الاستفادة.
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