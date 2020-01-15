توتنهام ضد ميدلزبره 1/2 في كأس الاتحاد الإنجليزي | شاهد ملخص وأهداف المباراة

توتنهام ضد ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام ضد ميدلزبره، تمكن فريق توتنهام الإنجليزي من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ميدلزبره بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور الـ8، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب " وايت هارت لين"، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي

ولفتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 2 بداية اللقاء عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو بعد تسديدة استغل فيها خطأ من دفاع الضيوف في التمرير ليضعها ليساره على يمين الحارس، وأضاف توتنهام الهدف الثاني عن طريق إيريك لاميلا في الدقيقة 15 بعد مهارة فردية رائعة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 لأصحاب الأرض.



وفي الشوط الثاني، قلص جورج سافيل النتيجة لصالح ميدلزبره في الدقيقة 83، بتسجيل الهدف الأول والوحيد لصالح فريقه في المباراة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليمنهي اللقاء بنتيجة 1/2 لفريق توتنهام .





وبهذا الفوز، صعد توتنهام للمرحلة القادمة من البطولة لمواجهة ساوثامبتون على ملعب الأخير، وذلك وفقًا للقرعة التي أجريت مطلع الشهر الجاري.





جدير بالذكر أن المباراة الأولى بين فريقي توتنهام ضد ميدلزبره انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي أقيمت على ملعب الأخير.



مباريات الإعادة التى أقيمت مساء الثلاثاء، جاءت نتائجها كالتالي:





- نيوكاسل يونايتد 4-1 روشدي.





- كوفتتري سيتي 3-0 بريستول روفر.





- بلاكبول 0-2 ريدين.



