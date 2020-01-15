Advertisements
Advertisements
Advertisements

توتنهام ضد ميدلزبره 1/2 في كأس الاتحاد الإنجليزي | شاهد ملخص وأهداف المباراة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:01 ص
Advertisements
توتنهام ضد ميدلزبره
توتنهام ضد ميدلزبره
Advertisements

توتنهام ضد ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام ضد ميدلزبره، تمكن فريق توتنهام الإنجليزي من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ميدلزبره بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور الـ8، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "وايت هارت لين"، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي
ولفتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 2 بداية اللقاء عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو بعد تسديدة استغل فيها خطأ من دفاع الضيوف في التمرير ليضعها ليساره على يمين الحارس، وأضاف توتنهام الهدف الثاني عن طريق إيريك لاميلا في الدقيقة 15 بعد مهارة فردية رائعة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، قلص جورج سافيل النتيجة لصالح ميدلزبره في الدقيقة 83، بتسجيل الهدف الأول والوحيد لصالح فريقه في المباراة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليمنهي اللقاء بنتيجة 1/2 لفريق توتنهام.

وبهذا الفوز، صعد توتنهام للمرحلة القادمة من البطولة لمواجهة ساوثامبتون على ملعب الأخير، وذلك وفقًا للقرعة التي أجريت مطلع الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى بين فريقي توتنهام ضد ميدلزبره انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي أقيمت على ملعب الأخير.

مباريات الإعادة التى أقيمت مساء الثلاثاء، جاءت نتائجها كالتالي:

- نيوكاسل يونايتد 4-1 روشدي.

- كوفتتري سيتي 3-0 بريستول روفر.

- بلاكبول 0-2 ريدين.

- شروسبري تاون 1-0 بريستول سيت.

وبدأ توتنهام مباراته أمام ميدلزبره بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: جافيت تانجانجا - دافينسون سانشيز - جان فيرتونجن - ريان سيسيجنون.

خط الوسط: إريك دير – هاري وينكس – جيوفاني لو سيلسو – كريستيان إريكسن – إيريك لاميلا.

خط الهجوم: لوكاس مورا.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة توتنهام وميدلزبره كاس الاتحاد الانجليزي توتنهام وميدلزبره في كاس الاتحاد الانجليزي توتنهام وميدلزبرة توتنهام ضد ميدلزبره توتنهام

أخبار تهمك

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ حوالي 6 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ نصف ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بالميراس إلى برشلونة خلفا لبوسكيتس

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

منذ 42 دقيقة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تقنية الـVAR تحرم السيتي من فوز قاتل على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام وبرايتون (3-0) | السبيرز يواصل السقوط ويخسر بثلاثية في البريميرليج (فيديو)

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام شيفيلد يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام ضد برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

توتنهام في ضيافة نوريتش من أجل المركز الرابع

ارسنال ضد ليدز يونايتد 0/1 في كأس الاتحاد الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

08:43 ص

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

10:45 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

09:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status