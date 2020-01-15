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قطاع البنوك يقود مؤشر سوق دبي للصعود بمستهل التعاملات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:53 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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 سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.40% رابحا 11.22 نقطة ليصل إلى مستوى 2814.12 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي  اليوم 93.7 مليون سهم محققة ما قيمته 82.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1137 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 

وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، حيث جاء على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.79%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.61%.
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.18%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.04%.
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