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عاجل.. السيسي يصل إلى قاعدة "برنيس" العسكرية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نبأ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء 15 يناير، ثاني قاعدة عسكرية في مصر، والتي تحمل اسم قاعدة «برنيس العسكرية الاستراتيجية».

وتعد قاعدة «برنيس العسكرية» الأكبر من نوعها في المنطقة، بما تحويه من عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية، وذلك في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية شمال مثلث حلايب.

كما يشهد الرئيس اصطفافا عسكريا ضخما، إلى جانب تنفيذ المرحلة الرئيسية من المناورة الإستراتيجية «قادر 2020» التي جرت فعاليات مراحلها السابقة خلال الفترة الماضية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمشاركة الأفرع الرئيسية وعناصر القوات الخاصة من وحدات الصاعقة والمظلات والصاعقة البحرية.

ويشهد الافتتاح وزراء الدفاع العرب، مع تنفيذ المناورة برية وجوية وبحرية في مسرح عمليات البحر الأحمر بقطاع قاعدة رأس بناس البحرية، جنوب شرقي مصر وقبالة مثلث حلايب وشلاتين، وذلك ضمن خطة الدولة لافتتاح عدد من القواعد الجوية والبحرية الكبرى، الجاري إنشاؤها وتطويرها، خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية.
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الكلمات المفتاحية

قاعدة عسكرية قاعدة برنيس قادر 2020 السيسي البحر الاحمر

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