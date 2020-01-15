عاجل.. السيسي يصل إلى قاعدة "برنيس" العسكرية

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نبأ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء 15 يناير، ثاني قاعدة عسكرية في مصر، والتي تحمل اسم قاعدة «برنيس العسكرية الاستراتيجية».





وتعد قاعدة «برنيس العسكرية» الأكبر من نوعها في المنطقة، بما تحويه من عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية، وذلك في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية شمال مثلث حلايب.





كما يشهد الرئيس اصطفافا عسكريا ضخما، إلى جانب تنفيذ المرحلة الرئيسية من المناورة الإستراتيجية «قادر 2020» التي جرت فعاليات مراحلها السابقة خلال الفترة الماضية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمشاركة الأفرع الرئيسية وعناصر القوات الخاصة من وحدات الصاعقة والمظلات والصاعقة البحرية.





ويشهد الافتتاح وزراء الدفاع العرب، مع تنفيذ المناورة برية وجوية وبحرية في مسرح عمليات البحر الأحمر بقطاع قاعدة رأس بناس البحرية، جنوب شرقي مصر وقبالة مثلث حلايب وشلاتين، وذلك ضمن خطة الدولة لافتتاح عدد من القواعد الجوية والبحرية الكبرى، الجاري إنشاؤها وتطويرها، خلال الفترة المقبلة.



