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مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
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وجه كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني إحراج شديد لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في تصريحاته السابقة.


وكذب سيتين مدرب برشلونة تصريحات رئيس النادي وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد تعيينه مدرباً للفريق خلفاً للمقال فالفيردي.


وكان رئيس برشلونة قد قال في تصريحات السابقة، بإنه تحدث ى العديد من المدربين خلال الفترة الماضية، لأن الإدارة توقعت حدوث بعض المشاكل مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي.


وأضاف بارتوميو: "اتصلنا بالعديد من المدربين، بما في ذلك سيتين".


وعلى الجانب الآخر، قال سيتين خلال مؤتمر تقديمه: " كانت مفاجأة لي أن برشلونة اتصل بي قبل يوم واحد من تقديمي، ولم أتردد عندما تلقيت العرض".
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