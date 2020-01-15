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أخبار البورصة المصرية .. تباين مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:35 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ،  مع إستمرار الأداء العرضي 
 علي حركة السوق خلال وتركيز المؤشرات و الأسهم علي محاولة اختراق المقاومات و لكن مازال هناك بائع يعوق تقدمها مقابل حذر و انتقائية شديدة من المشتري ، وسط قيم تداولات متواضعه مقارنه بالجبسات الماضية حيث سجلت 48 مليون جنيه ، مع ترقب قرارالبنك المركزى بشأن معدلات الفائدة فى إجتماع الخميس ، و كذلك البت فى ضريبة الدمغة على التداولات .

مؤشرات البورصة المصرية 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13741 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1377 نقطة.


أخبار البورصة المصرية الثلاثاء 14-1-2020

إختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية  تداولات  أمس الثلاثاء ، منتصف الاسبوع على مكاسب جماعية بعد جلسة جنى أرباح طفيفة عاد بعدها الشراء المؤسسى على قبادبات السوق ، ليعود الرئيسى للاغلاق اعلى الـ 13700 نقطة و ينهى تداولات الثلاثاء عند 13756 نقطة على ارتفاع بـ 0.42% ، و كذلك المؤشر السبعينى الذى انهى على مكاسب بـ 0.66% عند 530.04 نقطة ، فيما إتجه المستثمرون الاجانب للشراء مع الافراد المصريين ، مع تحول العرب لجنى الارباح ، مما أحدث اتزان و سيطر الأداء الايجابى على معظم الاسهم مع ارتفاع نسبة تعاملات الاجانب للتجاوز الـ 31 % من التعاملات و الذى انعكس على التجارى الدولى و معظم القياديات ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا بلغت 765 مليون جنيه بمخطط سيولة 49.7% للشراء ، مع تبدبل ادوار البيع و الشراء بين المتعاملين ليسجل المستثمرون المصريون و الاجانب صافى شراء بـ 68.527.657 و 53.328.581 مليون جنيه على التوالى ، مقابل تحول العرب لجنى الارباح بصافى بيع 121.856.329 مليون جنيه ،  لينهى راس المال السوقى تداولات الثلاثاء على مكاسب بـ مليار جنيه مسجلا 698.549 مليار جنيه .
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