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صابرين تفجر مفاجأة بشأن أسباب دخولها الفن وموقف غريب مع فاتن حمامة ومحمد عبدالوهاب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:36 ص
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صابرين
صابرين
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حلَت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة، الذي تقدمه النجمة الكبيرة إسعاد يونس عبر فضائية dmc""، أمس الثلاثاء الـ15 من يناير 2020.
 
من أدخل صابرين عالم "التمثيل"؟

وكشفت صابرين عن "مكتشفها"، الذي قدمها للتمثيل، قائلةً: "محمد فاضل اكتشف موهبتي في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل " ليلة القبض علي فاطمة "، ومسلسل " أبو العلا البشري ".

نصيحة محمد فاضل إلى صابرين

وأشارت النجمة صابرين، إلى أن المخرج محمد فاضل، قدم لها نصيحة كبيرة، وطلب منها الابتعاد عن الغناء والتفرغ للتمثيل فقط، في إشارة من المخرج الكبير، لتفوقها في مجال الفن عن الغناء.

صابرين وفاتن حمامة

وتابعت صابرين: "أنا تحمست للمشاركة في مسلسل ضمير أبلة حكمت أمام النجمة فاتن حمامة ، بالرغم من صغر حجم الدور، وعلقت الفنانة فاتن حمامة علي موهبتي قائلة: انتي بنت مجرمة".

محمد عبدالوهاب وصابرين

وفاجأت صابرين الحضور، عندما قالت أنها تلقت مكالمة تليفونية من الموسيقار محمد عبدالوهاب، يهنؤها عن دورها في مسلسل "هي وغيرها " مع الفنان محمد ثروت.

اعتزال صابرين

واختتمت صابرين تصريحاته، لـ "صاحبة السعادة، مؤكدةً: "أنا محظوظة جدًا لتعاوني في عدة أعمال مع الكاتب أسامة أنور عكاشة ، الذي اعترض بشكل كبير علي اعتزالها الفن عقب مسلسل أم كلثوم".

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الكلمات المفتاحية

صاحبة السعادة صابرين إسعاد يونس

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