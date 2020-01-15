Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة للأعداء.. سر اختيار الجيش اسم "قادر" للمناورة الشاملة (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن اختيار اسم المناورة "قادر 2020" للتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي المصري، وحماية وتأمين الأهداف الاقتصادية في المياه الإقليمية، وقادرة على ردع من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، وقادرة على القضاء على جماعات الإرهاب والتأمين الداخلي للشعب المصري.

وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن توقيت هذه المناورة تصادف مع اشتعال بعض الأحداث في المنطقة، مشددًا على أن هذه المناورة ليست موجهة لأي طرف من الأطراف، ورسالة طمأنة للشعب المصري، ورسالة ردع لأعداء مصر.

وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن المناورة تضمنت استعراض الأسلحة الجديدة التي قامت مصر بشرائها، مما يؤكد أنها استطاعت أن تتزاوج مع الأسلحة المصرية، وأعطت انطباع وطمأنينة للشعب المصري، معتبرًا أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر؛ لتأمين هذا المجرى الملاحي الذي يهدد قناة السويس التي تمثل ثلث الدخل القومي لمصر، وهذا اتجاه محمود للقوات المسلحة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قاعدة برنيس قادر 2020 القوات المسلحة الجيش

أخبار تهمك

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم بالميراس إلى برشلونة خلفا لبوسكيتس

منذ ساعتين

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ ثلث ساعة

الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

منذ 33 دقيقة

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

سمير فرج: مصر قادرة على حماية أمنها ومصالحها

خبير عسكري: مناورات الجيش رسالة ردع مفادها "مصر جاهزة"

خبير عسكري: مناورة قادر ٢٠٢٠ رسالة طمأنة للشعب المصري

الليلة.. برنامج مصر النهاردة يناقش 'المناورة قادر ٢٠٢٠'

خبير أمني يكشف أهمية مناورة "قادر 2020" (فيديو)

مدير "الشؤون المعنوية" الأسبق: "قادر 2020" الأكبر منذ 6 سنوات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

08:43 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

09:35 م

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status