رسالة للأعداء.. سر اختيار الجيش اسم "قادر" للمناورة الشاملة (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن اختيار اسم المناورة "قادر 2020" للتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي المصري، وحماية وتأمين الأهداف الاقتصادية في المياه الإقليمية، وقادرة على ردع من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، وقادرة على القضاء على جماعات الإرهاب والتأمين الداخلي للشعب المصري.





وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن توقيت هذه المناورة تصادف مع اشتعال بعض الأحداث في المنطقة، مشددًا على أن هذه المناورة ليست موجهة لأي طرف من الأطراف، ورسالة طمأنة للشعب المصري، ورسالة ردع لأعداء مصر.





وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن المناورة تضمنت استعراض الأسلحة الجديدة التي قامت مصر بشرائها، مما يؤكد أنها استطاعت أن تتزاوج مع الأسلحة المصرية، وأعطت انطباع وطمأنينة للشعب المصري، معتبرًا أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر؛ لتأمين هذا المجرى الملاحي الذي يهدد قناة السويس التي تمثل ثلث الدخل القومي لمصر، وهذا اتجاه محمود للقوات المسلحة.