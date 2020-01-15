وزيرة الثقافة: 2020 عام الثقافة والوعي حسب إعلان الرئيس

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن مهرجان قنا يأتي في إطار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2020 عاماً للثقافة والوعي ويعد الأول في قنا إحدى محافظات الصعيد، ويجسد أحد محاور مسارات العمل الثقافي الهادفة إلى بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي من خلال القوى الناعمة.



وأشارت، إلى قدرة الإبداع على الارتقاء بالوجدان ومجابهة التطرف والتعصب، مؤكدة أن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشهدها مختلف ربوع مصر تسعى إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.



ومن ناحيته قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن المهرجان يعمل على رفع الوعي الثقافي والأثري لدى الشعب المصري كما سيعمل على تنشيط السياحة الثقافية ويضعها في بؤرة اهتمام المواطن.



واتفق الوزيران، على البدء في الإعداد لتنظيم أول مهرجان فني بمنطقة تل بسطا بمحافظة الشرقية عقب ختام مهرجان قنا، لاستمرار التأكيد على وصول الخدمة الثقافية والمنتج الفني إلى المواطن في جميع محافظات مصر.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان دندرة الفني بمحافظة قنا، والذي سيقام في الفترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس بمعبد دندرة.