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وزيرا السياحة والثقافة يبحثان ترتيبات مهرجان دندرة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:24 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان دندرة الفني بمحافظة قنا، والذي سيقام في الفترة من 27 فبراير و حتى 3 مارس بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتميزة .

وأعرب العناني، خلال الاجتماع، عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل الدعم لوزارة الثقافة لإقامة هذا المهرجان وذلك طبقا لاستراتيجيات العمل الوطني الهادف إلى التكامل بين المؤسسات الرسمية للدولة، مؤكدًا على أن مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة يهدف إلى تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى عدة مشروعات تكاملية مشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن التعاون بين الوزارتين لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضاري لمصر كما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضاري مما يساعد على تنشيط السياحة الثقافية، مثمنًا على دور الثقافة في تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات.
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