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إنفوجرافك.. "الفجر الرياضي" يستعرض أرقام "الصعيد" في الممتاز "ب"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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يستعرض "الفجر الرياضي" مشوار أندية المجموعة الأولى، والتي تضم أندية الصعيد، بدوري القسم الثاني، خلال منافسات الدور الأول.

أقيمت 66 مباراة خلال الدور الأول لمجموعة الأولى، مجموعة الصعيد، بدورى القسم الثاني، تحقق خلالها الفوز في 49 مباراة، والتعادل في 17 مباراة، منهم 18 مباراة تعادل ايجابي مقابل 9 تعادلات سلبية.

أكثر فرق تسجيل للأهداف، البنك الأهلي وبنى سويف والالومنيوم، بينما فريق طهطا لم يحقق أى فوزاً، بينما أقل فريق سجل أهداف طهطا 3 أهداف، في حين أقوى خط دفاع بنى سويف عليه 4 أهداف فقط، بينما أضعف خط دفاع ديروط، عليه 23 هدف.

أكثر فريق تحقيق التعادل (الإعلاميين) 5 تعادلات جميعها ايجابي بهدف لمثل، بينما أقل الفرق تعادلاً، هما الفيوم والالومنيوم بتعادل وحيد لكل منهما.

شهدت فرق المجموعة تغيرات في الأجهزة الفنية بخلاف 5 فرق وهم البنك الأهلي مع عيد مرازيق، وبنى سويف مع حسن موسى، والألومنيوم مع ياسر الكناني، وشبان قنا مع كمال الزين، وبترول أسيوط، مع محمد عبد السميع.

إجمالي عدد الأهداف 127 هدف :

1- الجولة الأولى 15هدف

2- الجولة الثانية 9 أهداف

3- الجولة الثالثة 14 هدف

4- الجولة الرابعة 9 أهداف

5- الجولة الخامسة 12 هدف

6- الجولة السادسة 10 أهداف

7- الجولة السابعة 10 أهداف

8- الجولة الثامنة 9 أهداف

9- الجولة التاسعة 9 أهداف

10- الجولة العاشرة 13 هدف

11- الجولة الحادي عشر 17 هدف.


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