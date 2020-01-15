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تعرف على موعد عرض فيلم "الفارس والأميرة"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:24 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدء دور العرض في عرض أول فيلم رسوم متحركة "الفارس والأميرة"، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 29 يناير الجاري،على أن يعرض في دول الخليج يوم 30 من نفس الشهر.

فيلم "الفارس والأميرة" يشارك فى بطولته بالآداء الصوتى كلاً من محمد هنيدي،ماجد الكدواني،مدحت صالح،عبد الرحمن أبو زهرة،عبلة كامل،دنيا سميرغانم،بالإضافة إلى الأداء الصوتي للراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، ويقوم بالغناء فيه الفنان مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى.

والجدير بالذكر أن فيلم "الفارس والاميرة"عُرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي،و يعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة،حيث انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، قد واجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور فى الجونة.

وأحداث الفيلم مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، حدثت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك لحقوق النساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.
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