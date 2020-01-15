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مساء اليوم.. ختام فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:23 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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تختتم وزارة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية.

حيث استمر المعرض، لمدة ٣ أسابيع، لعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها، والتي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

وكانت أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبيعات المعرض قرابة 6 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن محافظة الفيوم هي ضيف شرف المعرض لهذا العام، وسيتم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة، كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

كما أكدت على أنه تم الاحتفاء بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جناح خاص، وكذلك تم تجهيز المعرض ليكون مناسبًا لأكواد الإتاحة، ويوفر كراسي متحركة ومترجمي إشارة للتسهيل على الزائرين والعارضين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

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الكلمات المفتاحية

منتجات الأشغال اليدوية معرض ديارنا فعاليات معرض ديارنا

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