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بيلي إيليش أصغر من يؤدي الأغنية الرسمية لأفلام جيمس بوند

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن عن المغنية الشابة بيلي إيليش لتكون رسميا مغنية الأغنية الرسمية للجزء الجديد من افلام جيمس بوند، الفيلم الذي سيطرح بعنوان NO TIME TO DIE.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بيلي ستكون بذلك، أصغر فنانة في تاريخ سلسلة أفلام جيمس بوند، تقوم بأداء الأغنية الرسمية للفيلم، وهي في عمر الـ 18.

وكان قد أدى الأغاني لأخر فيلمين من أفلام بوند، النجم سام سميث في الجزء السابق بعنوان SPECTER والذي قام بغناء أغنية الفيلم بعنوان WRITING ON THE WALL، وحصد عنها جائزة الأوسكار أفضل أغنية أصلية.

وقبله، غنت أديل أغنية الجزء الأسبق من افلام بوند بعنوان SKYFALL، وكان للأغنية العنوان نفسه، وحصدت عنها أديل أيضا جائزة الأوسكار افضل أغنية اصلية لفيلم.

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