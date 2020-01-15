"التضامن": إنقاذ طفلين بلا مأوى في المنوفية وبني سويف

نجح فريق عمل البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة بني سويف، في إعادة دمج الابن "ي.ر" البالغ من العمر ستة أعوام بأسرته مرة أخرى بعد أن لاذ بالفرار للشارع هرباُ من الإهمال الأسري.



وكان قد تلقى فريق البرنامج، بلاغًا يفيد بتداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل بلا مأوى يجلس بأحد الشوارع في حالة من الذعر، وعلى الفور استجاب فريق البرنامج وتم عمل دراسة حالة أولية للابن للتعرف على أهليته وأسباب نفوره من أسرته.



ومن جانبه، قام فريق الوحدة المتنقلة المكون من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بتوعية الطفل بمخاطر الشارع وقام باصطحاب الابن لعمل زيارة ميدانية للأسرة، وتم التحدث مع الأسرة وتوعيتهم بأساليب التربية الحديثة وكيفية احتضان الابن، على أن يتولى أخصائي إدارة الحالة التابع لفريق عمل البرنامج استقرار الابن داخل الأسرة.



وفي نفس الإطار، ورد لفريق عمل البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بمحافظة المنوفية بلاغًا آخر يفيد بوجود طفل بلا مأوى يدعى "م. ص" يبلغ من العمر 15 عامًا يفترش أحد شوارع قرية بمركز قويسنا وبتدخل الفريق علم أن الطفل يعاني بسبب وفاة الأب وإهمال الأم بعد زواجها من آخر.



وعلى الفور، توجه فريق عمل البرنامج وتم عمل دراسة حالة أولية للطفل وتبين عدم رغبته في العيش مع الأم وزوج الأم، فتم عمل جلسة دعم نفسي للابن وتوعيته بمخاطر الشارع وأهمية دمجه داخل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



ومن جانبه، اصطحب فريق البرنامج الطفل لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقويسنا لتوفير الحماية والرعاية له واستكمال دراسته.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامجًا قوميًا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.