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الاستشعار عن بعد: "لا تنخدعوا بطلوع الشمس" (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاع في درجات الحرارة حيث أنها أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 3-4 درجات، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 24 درجة.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع هو ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة حيث ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدًا، وتعود لتصل لـ 19-20 درجة على القاهرة، منوهة بأن هناك فرص لتساقط الأمطار بدأت على السواحل الشمالية أمس، وتمتد اليوم لمحافظات الوجه البحري وتصل للقاهرة، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة، معقبة: "متنخدعوش بطلوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة".

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية خفيفة على القاهرة تكون كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من الغد سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال على الطرق الصحراوية والمكشوفة.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الاستشعار عن بعد الأرصاد

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