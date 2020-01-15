الاستشعار عن بعد: "لا تنخدعوا بطلوع الشمس" (فيديو)

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاع في درجات الحرارة حيث أنها أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 3-4 درجات، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 24 درجة.





وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع هو ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة حيث ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدًا، وتعود لتصل لـ 19-20 درجة على القاهرة، منوهة بأن هناك فرص لتساقط الأمطار بدأت على السواحل الشمالية أمس، وتمتد اليوم لمحافظات الوجه البحري وتصل للقاهرة، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة، معقبة: "متنخدعوش بطلوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة".



