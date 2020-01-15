أوكرانيا تطلب من إيران تزويدها بالصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

طالبت النيابة العامة وجهاز الأمن في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، من إيران تزويدهما بالصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت إيران، إنها أرسلت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا لتحليله.

وأشار مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، إلى إن الإمكانيات في إيران غير كافية لقراءة ذاكرة الصندوق الأسود للطائرة.

وتابع: "طلبنا من دول مثل كندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، إرسال أجهزة البرمجيات اللازمة لتنزيل المعلومات المسجلة بالصندوق الأسود للطائرة، إلى إيران، لكن طلبنا قوبل بالرفض".

وكانت إيران، قد أقرت بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ، يوم الأربعاء 11 يناير، وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.