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سر مكالمة "عبد الوهاب" وتعليق غامض من فاتن حمامة على موهبتها.. مواقف في حياة صابرين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:04 ص
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صابرين
صابرين
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سر مكالمة "عبد الوهاب" وتعليق غامض من فاتن حمامة على موهبتها.. مواقف في حياة صابرين

كشفت صابرين عن سر مكالمة الموسيقار محمد عبد الوهاب، وعن نصيحة المخرج محمد فاضل لها، وعن تعليق فاتن حمامة الغامض على موهبتها، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

تعليق فاتن حمامة على موهبة صابرين

وقالت الفانة صابرين إن الفنانة القديرة فاتن حمامة قالت لها "انتي بنت مجرمة"، وجاء هذا بعد مشاركتها في مسلسل ضمير أبلة حكمت أمامها، وأدت أداء رائع وقتها رغم صغر حجم الدور.

صابرين تكشف سر مكالمة محمد عبد الوهاب لها

وكشفت صابرين عن تفاصيل مكالمة محمد عبدالوهاب لها، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمة هاتفية من الموسيقار الكبير لتهنئتها عن دورها في مسلسل "هي وغيرها " مع الفنان القدير محمد ثروت.

نصيحة المخرج محمد فاضل للفنانة صابرين

وعن المخرج الذي اكتشف موهبتها، تحدثت صابرين عن محمد فاضل، قائلة "اكتشف موهبتي في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل " ليلة القبض علي فاطمة " ومسلسل " أبو العلا البشري "، أما نصيحته لها فكانت التركيز على التمثيل فقط وترك الغناء.

صابرين محظوظة

وأكدت صابرين أنها محظوظة جدا لتعاونها مع الكاتب أسامة أنور عكاشة في عدة أعمال، حيث أعترض بشدة على اعتزالها الفن وهذا بعد أدائها الرائع في مسلسل أم كلثوم وتجسيدها الشخصية كما هي.

سر مكالمة "عبد الوهاب" وتعليق غامض من فاتن حمامة على موهبتها.. مواقف في حياة صابرين
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