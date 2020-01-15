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حارس ليفربول السابق: ثنائي بروج يساويان محمد صلاح

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:34 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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كشف سيمون مينيوليه حارس مرمى نادي كلوب بروج البلجيكي حاليًا وليفربول سابقًا عن أن الثنائي هانس فانكين ورود فورمر ثنائي فريقه الجالي لا يقلان في المستوى عن محمد صلاح نجم الريدز.

وأوضح مينيوليه لصحيفة هيت لاست البلجيكية أن هانس ورود أفضل من زميله السابق روبيرتو فيرمينو كما أنه يصل إلى مستوى محمد صلاح ويمكن مقارنته به.

وأضاف: "الثنائي هانس ورود زملائي في بروج ينهيان الهجمات بشكل رائع جدًا.. فيرمينو وصلاح بالتأكيد لاعبان مذهلان لكن فيرمينو لا ينهي الهجمات بشكل جيد.. هانس ورود أفضل بكثير من فيرمينو ويمكن مقارنتهما بصلاح".


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